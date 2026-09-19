ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮರ್ಡರ್: ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಬಿಗಿದು ಪ್ರಿಯತಮನ ಕೊಂದ ಪ್ರಿಯತಮೆ!
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
Published : September 19, 2026 at 7:21 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 7:54 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇಖರಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಗರತ್ನ (50) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ನಾಗರಾಜ್ (36) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹದಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಜಪ್ಪ (40) ಪ್ರಿಯತಮೆಯಿಂದ ಕೊಲೆಯಾದವ. ಶಬೀನಾ (38) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲೆ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರತ್ನ ಕಿರುಚಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಖರಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ (50) ಎಂಬವರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಜಗಳೂರಿನವರು. ಇಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿ ದೂರ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ (47) ಹಾಗೂ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನ ಪುತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಐದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಐದರ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಂದು ಆರೋಪಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕನ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಬಿಗಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಮಂಜಪ್ಪ (40) ಎಂಬಾತ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆ ಶಬೀನಾ (38) ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಬೀನಾ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಂಜಪ್ಪನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಬಿಗಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಶಬೀನಾಳನ್ನು ಹದಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹದಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಿಬೆಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರು. ಈ ಆರೋಪಿ ಶಬೀನಾ ಕೂಡ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪ ಶಬೀನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಬೀನಾ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಮಂಜಪ್ಪನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸೀರೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಹದಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿ ಶಬೀನಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ರೂಪ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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