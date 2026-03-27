ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ: ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೈಲಿನ ಇಬ್ಬರು ವಾರ್ಡನ್ ಸೇರಿ ಓರ್ವ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 6:08 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜು ಸೋಲಬಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಅಲ್ತಾಪ್ ಶೇಕಸನದಿ ಬಂಧಿತ ವಾರ್ಡನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮುನೀರ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಟಗೇರಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಒಳಗಿರುವ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಧಾರವಾಡದ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬಂಧಿತರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ 75 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೇತ ಮೂವರು ಪೋಲಿಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮುನೀರ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 8 ರಂದು ದೊಡ್ಡ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ತಂದು ಜೈಲಿನ ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಧಿಖಾನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓರ್ವರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ.- ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ.
ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಗುಟ್ಕಾಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಕಾರಾಗೃಹ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
