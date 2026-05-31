ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ- ಹುಲಿ, ಕರಡಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಕರಡಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಡಿ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ (IANS File)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 31, 2026 at 8:25 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಾಲಪುರ ಸಮೀಪದ ಕುಣಗಹಳ್ಳಿಕಾಲೊನಿ‌ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕುಣಗಹಳ್ಳಿ ಕಾಲನಿಯ ಸೋಲಿಗ ಜನಾಂಗ ನೂರಾಳು (56) ಗಾಯಾಳು. ಈತ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹುಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇವರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಇವರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಡತೊಡೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗಾಯಾಳು ನೂರಾಳು ಅವರನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ: ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೃತಪಡುವುದು, ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕುರಿಗಾಹಿ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆರಗಿದ ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ, ಪಂಪ್‍ ಸೆಟ್‍ಗಳ ನೀರೆತ್ತಲು ಇತರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹುಲಿಯ ಸೆರೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕುಣಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಡಿಯಿಂದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಆರ್​​ಟಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ದಾಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯದ ಪುರಾಣಿ ಪೋಡು ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಎಂಬವರು ಗಾಯಾಳು. ಜಡೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೈ, ಕಾಲು, ತಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ‌ ಮಾಡಿದೆ.‌ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಗಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕರಡಿ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 10ರಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನಾಗಮಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷಿತ್ (10) ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದಿತ್ತು. ನಾಗಮಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಕೊಂದಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

