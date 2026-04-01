ಮಂಗಳೂರು: ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಮಗುಚಿದ ದೋಣಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, ಇನ್ನೋರ್ವ ಪಾರು

ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೋಣಿ ಮಗುಚಿದೆ. ಮೂವರು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿ, ಮಂಗಳೂರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 7:26 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನೀರುಪಾಲಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಕಾವೂರಿನ ಕುಂಜತ್‌ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಕುಂಜತ್‌ಬೈಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ (28) ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ (27) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 1:30ಕ್ಕೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲೆಂದು ಮೂವರು ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೋಣಿ ಮಗುಚಿದೆ. ಈಜು ಬಾರದ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ನಿತೇಶ್ (29) ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಎಂಬವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿ (48) ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)

ಭಾರತಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ದೀಪಶ್ರೀ ಅವರು ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಲು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭಾರತಿ, ವೇಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಭಾರತಿ‌ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತವಾದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಮ್ಯ ಅವರೇ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬಸ್​ ಡಿಕ್ಕಿ; ಮಗು ಸಾವು, ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ- ಭಯಾನಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ

ಹಾವೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (30 ಮಾರ್ಚ್​) ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ವೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ‌ ಹತ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಇತರ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

