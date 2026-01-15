ETV Bharat / state

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿ: ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಕ, ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಯುವಕ ಆಹುತಿ

ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಆಡಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಲಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
January 15, 2026

​ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಜಲ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆಯ ಮೋಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವುಗಳು ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಗಾದ ನೌಕಾನೆಲೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕಾಲೊನಿಯ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುದಗಾ ನಿವಾಸಿ, 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೊನಾಲ ಅರಗೇಕರ (12) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಆಟವಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಈತ, ಈಜಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅಲೆಗಳ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ದಾಂಡೇಲಿಯ ಮೌಳಂಗಿ ಸಮೀಪದ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವ ನೀರಿನ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ನವಾಜ್ ನಾಯ್ಕ (18) ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವಕ.

ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನವಾಜ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಮನವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಹಾಗೂ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸೂಕ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇಂತಹ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಲಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಡ್ತಿ - ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಶಂಖನಾದ

