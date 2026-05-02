ETV Bharat / state

ಹಾಸನ: ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವು

ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಹಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.

Mahesh and Manjunath
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್​ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್​ ಎಂಬವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಪಿ.ಎಸ್​. ಎಂಬವರನ್ನು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್​ 24ರಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ(ಕೆಎಟಿ) ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಏರ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ: ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಎಟಿ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ 23.4.2026ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್​ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಚಾರ್ಜ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್​ ಪಿ.ಎಸ್​. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಜುನಾಥ್​ ಅವರು ಕೆಎಟಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್​ ತೋರಿಸದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಆರ್ಡರ್​ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜುನಾಥ್​ ಅವರು ರಿಲೀವ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಪಿಆರ್​ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಪಿ.ಎಸ್​. ಅವರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್​ ಲಾಬಿ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸೇವಾವಧಿ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರೇ ಕೆಎಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆ-ವಿಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ-ವಿಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನನಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಎಟಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಎಟಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಕೆಎಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯೇ ನಾನು ಬಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು​ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರದಾಟ: ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೆಎಟಿ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಟಾಪಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಕೆಎಟಿ ಮೂಲಕ ತಾವು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಟಾಪಟಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.

TAGGED:

HASSAN
ಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುರ್ಚಿ ಜಟಾಪಟಿ
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆ
HEMAVATI RESERVOIR PROJECT
CHAIR FIGHT BETWEEN OFFICERS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.