ETV Bharat / state

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವು; ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167ರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

Preparing for the funeral
ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ಎಡಬದಿ) ಮೃತಪಟ್ಟವರು (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 19, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಸನ : ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಎ.16ರಂದು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಕುಟುಂಬದ 18 ಮಂದಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 6 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಎ.17ರಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಬಾಲಕಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ (17) ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 7 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾವು - ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಜಯಮ್ಮ (65), ಶುಭ (35) ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೃತಪಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕಲಡೋನ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ 22 ಭಕ್ತರಿದ್ದ ವಾಹನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು.

"ಚಾಲಕ ಸುನಿಲ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ. ವಾಹನ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

"ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಜೋರಾದ ಅಪಘಾತದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಾನು ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಬದುಕುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ : ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಹಳೆಬೀಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ಯಗಚಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಲಾಶಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎರಡನೇ ಪಯಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ದುರಂತ.

TAGGED:

ACCIDENT NEAR MANTRALAYA
SHRI RAGHAVENDRA SWAMY
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
HASSAN
MANTRALAYA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.