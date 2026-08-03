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ಮೈಸೂರು: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಚಿರತೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ: ತಾಯಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಚಿರತೆ ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Two-month-old leopard cub rescued
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಚಿರತೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 6:19 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡರಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಮರಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಾಬರಿಯಾದ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮರಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೋನ್​ ಇಟ್ಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಚಿರತೆ ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಚಿರತೆಯು ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

MYSURU
ಚಿರತೆ ಮರಿ ಪತ್ತೆ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
LEOPARD CUB RESCUED

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