ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 28 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ, ದೂರು ಬಂದ 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ
Published : May 3, 2026 at 8:43 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 2.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೂರು ಬಂದ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 2.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಡೆವೆಗಳು ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಎಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ವಿನೋಬನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ತೇವರ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ನವಲೆಯ ಸರ್ಜಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ರೂಂನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 28 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 2.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಒಡವೆಯನ್ನು ಸರ್ಜಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಒಡವೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿನೋಬನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ವಿನೋಬನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದವರು(ಅಪ್ರಾಪ್ತರು) ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ದೂರು ದಾಖಲಾದ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಶರಾವತಿ ನಗರದ ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂಜು(29) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನೋಬನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಪಿಐ ಸುರೇಶ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ತಿರುಮಲೇಶ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಾಜು, ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮನು ಶಂಕರ್ ಅವರ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ: ನಗರದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಾಬು ಅಂಜನಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಶೋಕ್ (28) ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್(20) ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಇವರಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 1 ಕೆಜಿ 67 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನು, ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ 3,290 ರೂ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 0097/2026 ಕಲಂ U/s- 20(b)(ii) (B) NDPS ACT ಅಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
