ETV Bharat / state

ಕಾರವಾರ: ದೋಣಿ ಮಗುಚಿ ಮಂಡಿ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಹೋದರರು

ಮಂಕಿಯ ಮಂಡಿ ಬೀಚ್​ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

UTTARA KANNADA MANKI BEACH ಸಾವು ಮಂಕಿಯ ಮಂಡಿ ಬೀಚ್
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 19, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿಯ ಮಂಡಿ ಬೀಚ್​ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಹೋದರರು ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಕರುಣಾಜನಕ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಮದನ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ (17) ಮತ್ತು ಸುಜನ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ (15) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲೆಂದು ಪಾತಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ದೋಣಿ ಮಗುಚಿದೆ. ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಡಿ.12)ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೃತ ಯುವಕನನ್ನು ಸುರೇಶ ಕಂತೆಪ್ಪ (29) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುರೇಶ ಕಂತೆಪ್ಪ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಾ ಫಕೀರಪ್ಪ (35) ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಗಂಗಾವತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕ್ರಂದನ: ಮೃತ ಸುರೇಶ ಕಂತೆಪ್ಪ (29) ಗಂಗಾವತಿಯ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ಪೂರೈಸುವ (ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮೃತನಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ (ತೊಟ್ಟಿಲು) ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃತ ದೇಹ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಮೃತನ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲುಕುವಂತಿತ್ತು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ನೀರವ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿತ್ತು.

25 ಸಾವಿರ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ: ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಶೇಖರ್​​ ಬಿರಾದಾರ್​, ಮೃತನ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 25 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಧಾರಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳತದ ನೆರವಿನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿಪಿಐ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ: ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

TAGGED:

UTTARA KANNADA
ಸಾವು
ಮಂಕಿಯ ಮಂಡಿ ಬೀಚ್​
KOPPAL
HONNAVAR BROTHERS DIED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.