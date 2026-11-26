ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಯತ್ನ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಬಂಧಿತರು ಎಟಿಎಂ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೋಡಲು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 12:06 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಿನ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾದ ಘಟನೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲೇ 500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿಲ್ಲಾಳ, ಮಾಲತೇಶ ಮೈಲಾರ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಹರ್ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 76 ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಜಮೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ನಕಲಿ ನೋಟು ಕಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಪ್ ಮನಿ ಮಾದರಿಯ ನೋಟುಗಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಿನ ನಕಲಿ ನೋಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಬಂಧನದ ವೇಳೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ನಕಲಿ ನೋಟ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, "ಇದೇ ತಿಂಗಳು 19ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಹರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೂಟೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ 50 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಟಿಎಂಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು".
"ಸುರೇಶ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಲತೇಶ ಎಂಬುವರು ನಮಗೆ ಈ ನೋಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದನು. ಬಳಿಕ ಮಾಲತೇಶನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಬಳಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೋಟುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಯು ನಾನು ಎಟಿಎಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೋಡಲು ಹಾಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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