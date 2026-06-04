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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಎರಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರಾಳ

ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

CHAMARAJANAGAR ಚಿರತೆ ಸೆರೆ WILD ANIMALS CAPTURED Chikkamagaluru
ಎರಡು ಚಿರತೆ ಸೆರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 7:52 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಎರಡು ಊರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಮೊದಲ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ: ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಚಿರತೆಯು 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಗಂಡು ಚಿರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಫರ್​ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬೋನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಹಾರದಾಸೆಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಚಿರತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ದಟ್ಟಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ (ETV Bharat)

ಇಂಡಿಗನತ್ತದ ಬಳಿಕ ನಾಗಮಲೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಬಳಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಂದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾಗಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಮಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.‌ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬೋನ್ ಇರಿಸಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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CHAMARAJANAGAR ಚಿರತೆ ಸೆರೆ WILD ANIMALS CAPTURED Chikkamagaluru
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳ ಸೆರೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತ್ಯೇಕ/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳ ಸೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಾಲಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಹನೀಫ್ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬುವರ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಗೋಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಕಾಫಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ವೇಳೆ ಹಾವುಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಹನೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಹನೀಫ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಎರಡು ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. ಹಾವುಗಳ ಸೆರೆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಖಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿಯ ಬೈರನಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಹನೀಫ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಕುಂಬರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಕೂಡ ಹನೀಫ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು.

ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾವುಗಳನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಾವುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ತಕ್ಷಣ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಚಿರತೆ ಸೆರೆ
WILD ANIMALS CAPTURED
CHIKKAMAGALURU
LEOPARDS CAUGHT

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