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ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಚಾಲಕ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾವು, ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ!

ಬಿಡದಿಯ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಪಘಾತ MYSURU BENGALURU EXPRESSWAY KSRTC BUS ACCIDENT RAMANAGARA
ಬಸ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಚಾಲಕ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾವು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 11:35 AM IST

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ರಾಮನಗರ: ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ​- ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​​ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ, ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.40ಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿಯ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನ ವೆಳ್ಳಾಯಿಲ್ ಮೂಲದ ಚಾಲಕ ಬಿಜಿಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಕೋವೂರ್ ಮೂಲದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಎಂ. ಅರುಣ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ. (ETV Bharat)

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 14 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ತಲುಪಿದ ಬಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವೇಗದ ಮಾಹಿತಿ ‌ನೀಡುವ ಬೋರ್ಡ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ಉರುಳಿದೆ. ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಅರುಣ್​ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಬಿಜಿಲೇಶ್ ಅವ​ರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತ MYSURU BENGALURU EXPRESSWAY KSRTC BUS ACCIDENT RAMANAGARA
ಬಿಡದಿಯ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ. (ETV Bharat)

ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಡಿಪೋದ ಈ ಬಸ್‌ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 9:30ರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಸ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಉರುಳಿದಾಗ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಚಾಲಕ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ: ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಡಿಟಿಒ ಪ್ರಶೋಭ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಿಂದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವೂ ಇದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಿಕೆಟ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಯಂತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದ ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

ಅಪಘಾತ
MYSURU BENGALURU EXPRESSWAY
KSRTC BUS ACCIDENT
RAMANAGARA
KERALA BUS ACCIDENT AT BIDADI

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