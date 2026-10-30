ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಲಿದ ಎರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಗೀಗೀಪದ ಕಲಾವಿದ ದಾವಲಸಾಬ ಅತ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಹಗಲುವೇಷ ಕಲಾವಿದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 7:25 PM IST
ಕೊಪ್ಪಳ: ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲಾಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಬಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀಗೀಪದ ಕಲಾವಿದ ದಾವಲಸಾಬ ಅತ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಗಲುವೇಷ ಕಲಾವಿದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಬಡತನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮೆರೆದ ದಾವಲಸಾಬ ಅತ್ತಾರ: ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಬಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾವಲಸಾಬ ಅತ್ತಾರ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೀಗೀಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷದ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಯನ್ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರ ಬದುಕು ಹಲವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮನೆತನದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತಂದೆ ಮೋಹರಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅಜ್ಜ ಬಯಲಾಟ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಲಾಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗ ದಾವಲಸಾಬ ಗೀಗೀಪದ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗಾಯನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೀಗೀಪದ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಗಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಹಾಬಲಕಟ್ಟಿ, ಬಾದಿಯನಾಳ, ಯರಗೇರಿ, ಗರೇಬಾಳ, ರಾಂಪುರ, ಹನುಮಸಾಗರ, ದುಗ್ಗಲದೋಣಿ, ನಿಲೋಗಲ್, ಮಾರಿಕಲ್ಲ, ಮಾಲಗಿತ್ತಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀಗೀಪದ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಡಪ್ಪು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಹಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಗಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹಕಲಾವಿದರು ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ತಾಳ ಹಿಡಿದು ಸಾಥ್ ನೀಡುವುದು ಈ ಕಲೆಯ ವಿಶೇಷ. ನೀತಿ, ತತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕುರಿತ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀಗೀಪದಗಳ ಮೂಲ ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದಾವಲಸಾಬ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಭಜನೆ, ಗೀಗೀಪದ ಹಾಗೂ ಲಾವಣಿ ಗಾಯನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಗಲುವೇಷ ಕಲಾಸೇವೆಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರಗೆ ಗೌರವ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅವರು ಹಗಲುವೇಷ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಗಲುವೇಷ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ನೂರಾರು ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಗಲುವೇಷ ಕಲೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಗಲುವೇಷವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ, ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಲಾಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ: ಒಂದೆಡೆ ಗೀಗೀಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ ದಾವಲಸಾಬ ಅತ್ತಾರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಗಲುವೇಷ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಕಲಾಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರುವುದು ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
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