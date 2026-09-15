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ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ‌ ಹುಳು ಪತ್ತೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ ಬಂದ್, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ‌ ಡಾ.ಮೈತ್ರಿ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

TWO JUICE CENTERS CLOSED
ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ‌ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 6:21 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ‌ ಡಾ.ಮೈತ್ರಿ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ನ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್​​ಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಎಸಿ ಡಾ. ಮೈತ್ರಿ ಇಂದು ತಿಲಕ್ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್, ನಾನ್​​ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ ಸರಿ‌ಯಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ‌ ಡಾ.ಮೈತ್ರಿ (ETV Bharat)

ನಂತರ ತಿಲಕ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತನು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ‌ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಂತರ ತಿಲಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಇನ್ನೂಂದು ತನು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮೂಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೀವ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ ಅನ್ನು ಬಂದ್​​ ಮಾಡಿಸಿ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

Two juice centers closed
ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ‌ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ‌ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಜ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಡಿದು ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ‌ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರೆಕಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ‌ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವುಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಈಗಲೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ 15 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಹೋದ್ರೆ, ಅವರ ಅಂಗಡಿಯ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
RAIDS ON HOTELS JUICE CENTERS
RAID ON JUICE CENTERS
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ
TWO JUICE CENTERS CLOSED

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