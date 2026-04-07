ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಂಚನೆ; ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 7:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಗೃಹಿಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಂಚಕರನ್ನು ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ 38 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 85 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 571 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯ ಪತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಯು ಗೃಹಿಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಖಾಸಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲುಗೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹೇಶ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಶ್, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮನೆಯವರನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯೂ ಸಲುಗೆಯಿಂದಲೇ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ವಂಚನೆ ಬಯಲಾದಾಗ ಪತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಪಡೆದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಸೋತ: ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಕೆಲವೆಡೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಗಿರವಿಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಈತನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬಾತ ಸ್ಟ್ನಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದ. ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯರವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮೇಸೆಜ್ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ವಿವರ: ಕ್ಲಾಸ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರುವ ರಿತ್ವಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತ ನನ್ನ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನೀಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಗನ ಹೆಸರು ರಿತ್ವಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯ್ನಾಪ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಂಚನೆ ಮುನ್ನ ಈಕೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ: ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ವರು ಅರೆಸ್ಟ್, ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೇರಿಕೆ