ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಎರಡು ಬೃಹತ್ ನಾಗರಹಾವು ಸೆರೆ; ಉರಗತಜ್ಞ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಎರಡೂ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 12:27 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಖಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿಯ ಬೈರಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಉರಗ ತಜ್ಞರ ಸಮಯೋಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಯಿತು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಎರಡು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು: ಬೈರಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಂಡು ಕುಟುಂಬದವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಂಬಿನೊಳಗೆ ಸೇರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾವು ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ಖಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಉರಗತಜ್ಞ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಎರಡು ಹಾವುಗಳೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದ ಹಾವು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಾರದೇ, ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಬರಲಾರದೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಉರಗ ತಜ್ಞ: ಕೊನೆಗೂ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಹನೀಫ್ ಅವರು ಎರಡೂ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಹಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಭಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಯಿತು. ಉರಗ ತಜ್ಞ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
