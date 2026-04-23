ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲೈ91 ವಿಮಾನಗಳು ತಡವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಫ್ಲೈ91 ವಿಮಾನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 23, 2026 at 10:29 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲೈ91 ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಫ್ಲೈ91 ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಏ.19ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಫ್ಲೈ91 ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಸಿ 3401) ವಿಮಾನವು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಮುಂಡಗೋಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 18 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದು, ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮತ್ತದೇ ಫ್ಲೈ91 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಂದು (ಐಸಿ-3411) ವಿಮಾನವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4.55ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಟೇಕ್ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮಯಾನುಸಾರ ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 9.15ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವಭಯದಿಂದ ಕೂಗಾಡಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಏ.22ರಂದೇ 6ಇ-7227, 6ಇ-7417, 6ಇ-736, 6ಇ-785, 6ಇ-7057 ಹಾಗೂ 6ಇ-7162 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಪುಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಫ್ಲೈ91 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಬೇರೆ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ಲೈ91 ವಿಮಾನಗಳಿಗೇಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ ಕುಮಾರ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಎರಡು ಸಲ ಫ್ಲೈ91 ವಿಮಾನಗಳ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರವೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಡವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದಿನ ಇರುವಂತೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ: ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ fly91