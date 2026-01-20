ETV Bharat / state

ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು 25 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪ: ಅಬಕಾರಿ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸಸ್ಪೆಂಡ್

ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ.

EXCISE DEPARTMENT officers suspended
ಅಬಕಾರಿ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 20, 2026 at 10:46 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ಎಂ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರಂತೆ ಪ್ರದತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ಅಬಕಾರಿ) ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಪ. ಅಜೂರ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಾನತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಕೆಎಸ್ ಬಿಎಲ್ ಡಿಪೋಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮತಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೊ ಬ್ರೈವರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು 80 ಲಕ್ಷ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಗರ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್ಪಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಅಬಕಾರಿ ಡಿಸಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ಎನ್. ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗಣಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.

ದೂರುದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಸಿಎಲ್ 7ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮೈಕ್ರೊ ಬ್ರೈವರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ. ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮುಂಗಡವಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಡಿ.ಸಿ. ಪರವಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್ 25 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಧರಿಸಿ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು‌‌. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

