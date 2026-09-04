ETV Bharat / state

KRIDL ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ: ಸಚಿವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್.ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರ್.ವೈ. ಅವರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

two-engineers-wrote-to-the-md-requesting-transfer-in-alleged-kridl-commission-case
ಮಂಗಳೂರು, ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ) ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಮಿಷನ್ ವಸೂಲಿ ಆರೋಪ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಯಮಾನುಸಾರವೇ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಆರೋಪಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್.ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರ್.ವೈ. ಅವರು ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಆರ್ (SR) ದರಕ್ಕೆ 3% ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ (KPWD) ಎಸ್‌ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಉಳಿತಾಯದ 10% ಹಣ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 7% ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ 'ಜಾಬ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಿರಿಯ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಈ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್‌ಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಳು ದೂರು: ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನ: ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್.ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರ್.ವೈ., ತಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ: ಇಬ್ಬರು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಅಮಾನತು, ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪತ್ರ

TAGGED:

KRIDL ENGINEERS LETTER TO MD
BENGALURU
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಕರಣ
PUTTUR
KRIDL COMMISSION CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.