ಮೈಸೂರು: ಬಿರು ಬಿಸಿಲ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಾಯಿ ಬಲಿ, ಒಂದು ಗಂಭೀರ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : April 27, 2026 at 12:25 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡು ಶ್ವಾನಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ವಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟೈವರ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 7 ವರ್ಷದ ರೋನಿ, ಬಿಗಲ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 4 ವರ್ಷದ ಸೋನು ಎಂಬ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯ ನಗರದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಸಾಕಿದ್ದ ರೋನಿ ಶನಿವಾರ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಬಾಸುದೇವ ಸೋಮಾನಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ರೋನಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಪೆಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಂಜೆ 5ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋನು ನಾಯಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಪೆಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಹೀಟ್ ಸ್ಟೋಕ್ನಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪೆಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ದೀಪಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಮಾನವರಂತೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೆವರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಜ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೀಟ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ (ಹಾವೇರಿ) : ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವೇರಿಯ ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಭು ಪತ್ರಿ ಎಂಬುವವರು ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗಡುಗಳನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಜೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ನೀರನ್ನು ಸದಾ ಚಿಮ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ತಗಡುಗಳ ಬಿಸಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
