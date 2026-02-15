ETV Bharat / state

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, ಮೂವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ರಾಸಾಯನಿಕವಿದ್ದ ಬೃಹತ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

MANDYA ರಾಸಾಯನಿಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟ KEERTHI CHEMICALS INDUSTRIES ಬಸರಾಳು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟ
ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕವಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 15, 2026 at 1:27 PM IST

ಮಂಡ್ಯ: ರಾಸಾಯನಿಕವಿದ್ದ ಬೃಹತ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಮೂವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಾಳು ಬಳಿಯ ಕಾರೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​​ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರ, ಛಿದ್ರವಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಮೂವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವನ‌ ಕೈ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕವಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ. (ETV Bharat)

ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳ ವಿವರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸರಾಳು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜಿ. ಪ್ರಕಾಶ್​​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೀಕ್​​ ಆಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ಯಿಂದ 8.45 ಒಳಗೆ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ಧ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತವಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೃತದೇಹಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಬೇರೆ ಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಾವು: 13 ಮಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಟ್ರಾಕ್ಟರ್​​​ ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗುವಳ್ಳಿ ಗೇಟ್​​​​ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳಿಗೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೂರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ತಿಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್​ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 13 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಗ್ಗಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

