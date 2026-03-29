ರಾಯಚೂರು: ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದುರ್ಮರಣ

ಟ್ರಾಕ್ಟರ್​ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 29, 2026 at 7:24 AM IST

ರಾಯಚೂರು: ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರಿನ 4ನೇ ಮೈಲ್​ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದೆ.

ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 4ನೇ ಮೈಲ್​ ಬಳಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮೃತರನ್ನು ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ನಿವಾಸಿ ವೀರುಪಾನಗೌಡ ಅಯ್ಯನಗೌಡ (50), ವಿರುಪಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸುಖಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಂತೇರ್ (30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮುಳುಗಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್​ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಂದೆ ಸಾವಿನ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

