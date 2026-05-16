ಮೈಸೂರು : ಮಾವು, ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ; ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ - ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು
ಮೈಸೂರಿನ ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : May 16, 2026 at 4:35 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎನಿಸಿದ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ‘ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಸಿ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ-ಕಿಸಾನ್ ಮಾಲ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನಗರದ ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾವು, ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವೂ ಇದೆ.
ವಾತಾವರಣ ವೈಪರಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾದ ಬರಗಾಲದ ಮಿತ್ರ ಎನಿಸಿದ ಹಲಸಿನ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ತೂಬಗೆರೆ, ನಾಗಚಂದ್ರ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮಧುರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಕ್ಕೆ, ತೋವಿನಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಲಸು, ನಾಗರಹೊಳೆ ಕಾಡು ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಕೆಂಪು ಹಲಸಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಯಾದ ಚಂದ್ರ ಹಲಸು ಕೊಳ್ಳಲು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಮಾಂಸ ಎನಿಸಿದ ತರಕಾರಿ ಹಲಸು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳಾದ ವಿಯಟ್ನಾಂ ಅರ್ಲಿ, ಡೆಂಗ್ ಸೂರ್ಯ, ಸರ್ವ ಋತು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮಧುರ, ಮಂಕಾಳೆ ರೆಡ್ ಮೊದಲಾದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜನಪ್ರಿಯ ಕೆಂಪು ತಳಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಹಲಸಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೇರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾವಯವ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ದಶೇರಿ, ಬಾದಾಮಿ, ರಸಪುರಿ, ಇಮಾಂ ಪಸಂದ್, ಸಿಂಧೂರ, ಕೇಸರ್, ಮಲಗೋವ ಮೊದಲಾದ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಮೇಳದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪೆಕ್)ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ. ಎನ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸೈಯದ್ ಘನಿಖಾನ್ ಇದ್ದರು.
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹಲಸು ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ತೂಕ ಊಹಿಸುವ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಇರಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ‘ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ’ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ‘ಹಲಸಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ’ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲದೆ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಚಿಪ್ಸ್, ಸಂಡಿಗೆ, ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಹಲ್ವಾಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಇದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ರೈತ ಕಂಪನಿಗಳು, ರೈತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳು ಹಲಸಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತಲು ತರಕಾರಿ ಬೀಜ, ದೇಸಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರಲಿವೆ.
