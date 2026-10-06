ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ: 68 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆಹಾನಿ-ಸಂಕಷ್ಟ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ರೈತರು
ಡಾ. ಸುದಾಮ್ ಭಾಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 7:44 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ್ದ ಜೋಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ಡಾ. ಸುದಾಮ್ ಭಾಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ, ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಮೋನಾ ರೋತ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅದ್ಯಯನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ತಾಸು ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:50ಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕಾದು ಬಸವಳಿದರಲ್ಲದೆ, ಬೇಸರಗೊಂಡರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಿದರೇ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬೆಳೆಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ: ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಾದಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವು ಒಣಗಿದ್ದ ಫಸಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ನಿರೀಕ್ಷಿದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಬೆಳೆ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ರೈತರು ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರೈತ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಮಾದಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರದೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಈಗಿರುವ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನಿಟ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ- ನಲುಗಿದ ರೈತರು: ನಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುವರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ತಂಡವು ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಮೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲಾರದಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದನ್ನು ರೈತರಾದ ನಾಗರಾಜು, ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಇತರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾದರೂ ಸಾಲುವಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಫಸಲೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಒಂದೆಡೆ ಫಸಲಿಲ್ಲ- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
68 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆಹಾನಿ-84 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಬೆಳೆಹಾನಿ, ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೋಶಾಲೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು 41,770 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು 26,530 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಖರ್ಚು, ಗೊಬ್ಬರ, ಉಳುಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 629 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ ಎಫ್ ಮಾನದಂಡದಂತೆ 84 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವಿಗೂ ಬರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 62 ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 71 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಮೋನಾ ರೋತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 800 ಅಡಿ ಆಳ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಸಿಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಸುಧಾಂಬಾಗ್, ಆಶಿಸ್ ಪಾಂಡೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕರಣ್ ಚೌದರಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬರದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ತಂಡವು ಚಿನ್ನದಗುಡಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಸವಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕವಲಂದೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಂಡವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಕವಲಂದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ರೈತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 21,959 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರು ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಕೆ. ರವಿ, ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ, ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯನಗರ: ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ