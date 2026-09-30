ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಹ: ಸೈನೆಡ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ, ಕಾಲುವೆಗೆ ಶವ ಬಿಸಾಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ
ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 60ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 5:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನೆಡ್ ತುಂಬಿದ್ದ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 60ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಸೀತಾ (47) ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮೂಲದ ಎಸ್. ನೂರ್ ಅಹಮದ್ (43) ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ (39) ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದ ಬೆಸ್ತ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಎಂಬುವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ನ್ಯಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಶೈಲಜಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಯತ್ರಿನಗರ ಸಹೋದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೀತಾ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಅಮೀನ್ ಬಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಸೀತಾ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೀತಾ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅಮೀನ್ ಭಾಷಾನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಸೈಟ್ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಡವಿರಿಸಿ 7 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಅಮೀನ್ ಬಾಷಾ, ಅಪರಾಧಿ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸೀತಾಳಿಂದ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಹಣವನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿವೇಶನ ಅಡವಿರಿಸಿ ಸೀತಾ 7 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ತಾನು ನೀಡಿದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಗಡುವು ಮೀರಿದರೂ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಸೀತಾ ಸಹೋದರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೀತಾಳಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಬೇಡ. ತಾನು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ್ದ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಣದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಸೀತಾಳ ಸಹೋದರ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಅಮೀನ್ ಬಾಷಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನಂದ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ನೋಂದಣಿ ವೇಳೆ ವೆಂಕಟೇಶನ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸುವಂತೆ ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನೂರ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಬೆಸ್ತ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲಕ ಸೀತಾ ಹಾಗೂ ಸೇರಿ ಅಕ್ಕಂದಿರ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸುವಂತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದ್ದ. ಈತನ ಮನವಿಯನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಗೆ ಬೆಸ್ತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಸೀತಾ ಅಡ್ಡಿಯಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ರಘುವಿಗೆ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನೊಂದಿಗೆ ರಘು ಮಾತುಕತೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸೀತಾ ಅವರನ್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನೆಡ್ ಬೆರೆಸಿ ಸಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಬಳಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ಮಾ.27ರಂದು ಸೈನೆಡ್ ತುಂಬಿದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನುಂಗಿಸಿ ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಸೀತಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಡವೆ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹುಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಶವ ಬಿಸಾಕಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಎಸೆದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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