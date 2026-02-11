ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ದಾರುಣ ಸಾವು: ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ: ಚಾಲಕ ವಶಕ್ಕೆ
ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಾಲಕನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 11, 2026 at 5:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಹೆಣ್ಣೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಥಣಿಸಂದ್ರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.16 ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತ ಎಸಗಿದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಾರೆಪ್ಪನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (ಸಿಎಎಆರ್) ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವ ನಾಗನಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ತರಲು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳನ್ನು ವಾಹನದ ಮುಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮುಂಬದಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲಕ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಚಕ್ರ ಹರಿದಿದೆ. ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಯಲಹಂಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದ ನಾಗನಗೌಡ ಸಿಎಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಥಣಿಸಂದ್ರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಈರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ 10 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಗಳ ಜನನವಾಗಿತ್ತು. ದುರಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ನಾಗನಗೌಡ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ತರಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾಗನಗೌಡ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎದುರಾದ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತವೆಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಚಾಲನೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಾಗನಗೌಡ, ''ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಕಂಡೊಡನೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಆಟೋ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಾಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
