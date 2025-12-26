ETV Bharat / state

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್ ದುರಂತ: 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ MTech ವರೆಗಿನ ಗೆಳೆತನ: ಜೀವದ ಗೆಳತಿಯರ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್ ದುರಂತ: ನವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಾನಸ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಎಂ.ಟೆಕ್ ತನಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಒಂದೇ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನ: ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡಾ ಆದರು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹಸೆ ಮಣೆಯೇರಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಜೀವದ ಗೆಳತಿಯರು ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರಂತ.

ಗೆಳತಿಯರು ಸಜೀವ ದಹನ: ಮಾನಸ ಮತ್ತು ನವ್ಯಾ ಜೀವದ ಗೆಳತಿಯರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳತಿಯರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಿಗಂದೂರು ಮತ್ತು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಆರು ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾದರು. ಹಾಸನ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ತರುಣಿಯರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮೂಲದ ಈ ಯುವತಿಯರು ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು: ಮೂಲತಃ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರದ 26 ವರ್ಷದ ಮಾನಸ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿಯ ವರ್ಷದ ನವ್ಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು. ನವ್ಯಾ ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಾದ ಇವರು ನಗರದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತನಕ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪಡೆದು, ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎರಗಿ ಬಂದ ಯಮರಾಯ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಿಲನಾ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಮಿಲನಾ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸ ಮತ್ತು ನವ್ಯಾ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.

ಹಸಮಣೆ ಏರಬೇಕಾದವರು ಮಸಣ ಸೇರಿದರು: ನವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಾನಸ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ತನಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಜ.25ಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಾನಸ ಕೂಡಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ನಿದ್ದೆ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೊನೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಮಾನಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪ ಬಾರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವ್ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಅದೆಷ್ಟು ನೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗೆಳತಿಯರಾಗಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಬಂದ ಯಮರಾಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

