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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು: ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಚೆಂಡು ತಗುಲಿದ್ದು, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ವೃದ್ಧೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ASSAULT CASE
ಬಾಲಕರನ್ನು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವುದು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 2:18 PM IST

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚೆಂಡು ತಗುಲಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರೆನೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ವೃದ್ಧೆಗೆ ತಗುಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ವೃದ್ಧೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​​ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನರೇನೂರ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರೇಣುಕಾ ಗೋಪಾಲ ಲಮಾಣಿ, ಬಸವರಾಜ ಗೋಪಾಲ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಎಂಬುವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆರೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

ASSAULT ON TWO BOYS
CRICKET BALL HITS WOMAN
ಬಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
BAGALKOTE
ASSAULT CASE

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