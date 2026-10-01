ವಿಶ್ವ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಆಯ್ಕೆ: ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ ಇವರ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್!
ಪರಾಗ್ವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿನ 2 ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ-ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್
Published : October 1, 2026 at 4:19 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಸ್ಕೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದ ಪರಾಗ್ವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲಾಲಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ದೆವೆನ್ ವಿನೋದ ಬಾಮನೆ, ಇನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪೈನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿರಾಜ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೆಂಡಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ರೋಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಸ್ಕೇಟ್, ಪರಾಗ್ವೆ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೆ.29ರಂದು ದೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿರಾಜ್ ಪರಾಗ್ವೆ ದೇಶದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆವೆನ್ ತಂದೆ ವಿನೋದ ಬಾಮನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಯಿರಾಜ್ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ, ತಾಯಿ ಅರ್ಚನಾ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿಭೆ: 18 ವರ್ಷದ ದೆವೆನ್ ಬಾಮನೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಿಂಗಾಪುರನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 16ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 5 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 16 ವರ್ಷದ ಸಾಯಿರಾಜ ಮೆಂಡಕೆ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 2 ಕಂಚು, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕ ತರುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೆವೆನ್ ಬಾಮನೆ, "ಪರಾಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕ ತರುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಗಂಟೆ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ" ಎಂದು ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ: ಸಾಯಿರಾಜ ಮೆಂಡಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಕೋಚ್ಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಮಂಜುನಾಥ, ಕಿರಣ ಅವರು ಕಾರಣ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಾಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಪಿಯುಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಐಐಟಿ ಸೇರಿ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲಾಲಂ ಅಂದರೆ ಏನು?: "ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೋನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಕೋನ್ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಲಾಲಂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೋನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚಾಕಚಕ್ಯದಿಂದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲಾಲಂ" ಎಂದು ದೆವೆನ್ ಬಾಮನೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಪೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು..? "ಇನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಪೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಇಳಿಜಾರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಲಾಲಂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರಗಳಿರುವ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗೇಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ವತ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪೈನ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ಬದಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರಗಳ ಸ್ಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಾಯಿರಾಜ ಮೆಂಡಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಚ್ ಅಭಿನಂದನೆ: ಕೋಚ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹಿಂಡಲಗೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ ಹರ್ಷ: ದೆವೆನ್ ತಂದೆ ವಿನೋದ ಬಾಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಓಡಿಸ್ಸಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಕೇಟರ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ದೆವೆನ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ: ಸಾಯಿರಾಜ್ ತಾಯಿ ಅರ್ಚನಾ ಮಾತನಾಡಿ, "6 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಆಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸೇರುವೆ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ. ಆ ಬಳಿಕ ಕೋಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಮನ್ನೋಳ್ಕರ್ ಅವರು ಇನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಪೈನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಚ್ ಕಿರಣ ನಾಯ್ಡು ಕೋಚ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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