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ರಾಯಚೂರು: ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸಾವು

ಹಂಪ್​ ಬಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BOYS DIE AFTER FALLING FROM TRACTOR
ಮೃತ ಬಾಲಕ ಸುಚಿತ್ ಕುಮಾರ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಆಕ್ರಂದನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 10:39 AM IST

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ರಾಯಚೂರು: ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ನಗರದ ಜಹಿರಾಬಾದ್​ನ ಎಂ. ಈರಣ್ಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುಚಿತ್​​ ಕುಮಾರ್​ (14), ಚರಣಕುಮಾರ್​ (16) ಮೃತ ಬಾಲಕರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೃತ ಬಾಲಕ ಸುಚಿತ್​ ಕುಮಾರ್​ನ ಅತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸುಚಿತ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮುಂದುಗಡೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೆಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸ್ಪಾಟ್​ ಡೆತ್​ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ರಿಮ್ಸ್​​ಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನು 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ರಮ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್​ ಎರಡನೇಯವನಾಗಿದ್ದ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಸಂಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು (ETV Bharat)

"ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​​ ರಸ್ತೆಯ ಹಂಪ್​​ ಬಳಿ ಅಸಮತೋಲನಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕರಾದ ಸುಚಿತ್​ ಹಾಗೂ ಚರಣ್​ ಕುಮಾರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

RAICHUR
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಬಾಲಕರು ಸಾವು
BOYS DEATH
BOYS DIE AFTER FALLING FROM TRACTOR

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