ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪತ್ನಿ: ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೂರು ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಧಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 4, 2026 at 9:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಪತಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿಜಿತ್ ಪಂಡಿತ್ (25) ಎಂಬುವನನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಚನಾ ಹಾಗೂ ಪೂಷನ್ ಪಾಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಅವಿಜಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದ ಅರ್ಚನಾಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಇಟಗಲ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ವಿಲ್ಲಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರನ್ನ ಪೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಜಿತ್ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ. ಮೇ 27ರಂದು ಪತಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಚನಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲು ನಾಪತ್ತೆಯ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದೂರು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಅವಿಜಿತ್ ಪಂಡಿತ್ ಶವ ಮತ್ಕೂರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಅರ್ಚನಾಳನ್ನ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಸಂಗತಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪತಿ ಬಲಿ: ಅವಿಜಿತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಪೂಷನ್ ಪಾಲ್ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅರ್ಚನಾಳೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಅವಿಜಿತ್ ಪತ್ನಿ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಅರ್ಚನಾ, ಪತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಳು. ಇದರಂತೆ ಮೇ 27ರಂದು ಸಹಚರನ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರೋಪಿ ಅವಿಜಿತ್ ತಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ್ಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ವೈರ್ ನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಿರಲು ಮತ್ಕೂರು ಕರೆ ಬಳಿಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶವ ಬಿಸಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.