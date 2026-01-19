ETV Bharat / state

ಹುಣಸೂರು ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್: ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆ, ಮೂವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ

ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರ, 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU ಹುಣಸೂರು ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ GOLD SHOP ROBBERY
ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್​​ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ (ETV Bharat)
January 19, 2026

ಮೈಸೂರು: ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಕಾಯಿತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಭಾಂಗದ ಹೃಷಿಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಬಾಗಲ್ಪುರದ ಪಂಕಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಧಿತರು.

ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್​​ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್‌ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಗಲ್ಪುರ ಹಾಗೂ ದರ್ಭಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರ, 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಾಲದಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಹಾರದ ದರ್ಭಾಂಗ ಮತ್ತು ಭಾಗಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಐದು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಮೂವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 28ರಂದು ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್​​ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2:04 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಐವರು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಜ್ರಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 7-8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಓರ್ವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಾರಿಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ದರೋಡೆಕೋರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುವ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್‌ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಡದೆ, ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೋರ್ವ, "ದರೋಡೆಕೋರರು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇತರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಗನ್ ಹಿಡಿದಾಗಲೇ ಇವರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಲು ಬಂದಿರುವ ದರೋಡೆಕೋರರು ಎಂದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತಾದರೂ ಅದಾಗಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗನ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಸಿ, ಶೋಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಕೇರಳದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್‌ನ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಸ್ಕೈಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸ್ಗರ್‌ಗೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸ್ಗರ್ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮೊದಲು ಅಂಗಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯವರೆಂದು ಅರಿತ ದರೋಡೆಕೋರರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲು ಬಿಡದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

MYSURU
ಹುಣಸೂರು
ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ
GOLD SHOP ROBBERY
HUNSUR GOLD SHOP ROBBERY

