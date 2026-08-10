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ಉಳ್ಳಾಲ: ಮದ್ಯದ ಅಮಲಲ್ಲಿ ತಲವಾರ್ ಬೀಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ; ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆ

ಈ ಇಬ್ಬರು ತಲವಾರ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TWO ARRESTED, INCLUDING ROWDY SHEETER, FOR THREATENING WITH SWORD IN PUBLIC, DAKSHINA KANNADA
ರೌಡಿಶೀಟರ್​ ಮಹಮ್ಮದ್​ ಶಾಕಿರ್​​ (31) ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅಶ್ಪಾಕ್ (28) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 3:25 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ, ತಲವಾರ್​​​​ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿ, ಬಾರ್​​ ಮುಂಭಾಗ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್​ ಸುಧೀರ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಳ್ಳಾಲ ಮರಗತ್ತಲೆ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೌಡಿಶೀಟರ್​ ಮಹಮ್ಮದ್​ ಶಾಕಿರ್​​ (31) ಹಾಗೂ ಈತನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಚಿಲ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅಶ್ಪಾಕ್ (28) ಬಂಧಿತರು.

ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 12:20ರ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಾರ್‌ ಮುಂಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ದೃಶ್ಯ ಬಾರ್ ಮುಂಭಾಗದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ಪಾಕ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ತಲವಾರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಬೆದರಿಕೆ
ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೆರೆ
ಉಳ್ಳಾಲ
TWO ARRESTED FOR MAKING THREATS

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