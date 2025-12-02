ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವೃದ್ಧೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಲಾವ್ ತಿಂದು ಕತ್ತು ಕುಯ್ದು ಚಿನ್ನ ದೋಚಿದ ದುರುಳರು!

ವೃದ್ದೆಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಚಿನ್ನ ದೋಚಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

two-arrested-for-old-woman-murder-in-shivamogga
ಕೊಲೆಯಾದ ವೃದ್ಧೆ ಬಸಮ್ಮ (ಎಡಬದಿ) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕುಂಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ದುರುಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ (21) ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್​ (22) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಿಎಆರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್​​ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕುಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಮ್ಮ (70) ಎಂಬವರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಸಮ್ಮನ ಮಗಳ ಗಂಡ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಬಸಮ್ಮನ ಮಗನ ವಿರುದ್ದವೇ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್​​​ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆತ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅವರು ಅವನೇ ಆರೋಪಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಒಳಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.

ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. (ETV Bharat)

ಕುಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇತ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆಯೇ?. ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಡವೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು?. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಎಂಬ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಅಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ (21) ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ವಿಕಾಸ್​ (22). ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಅಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಸಮ್ಮನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಗ್ಯಾಸ್​​ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವೃದ್ಧೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಿನ್ನಲು ಪಲಾವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಲಾವ್ ತಿನ್ನುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ಅಮಾನ್​ಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ನೀರು ತರಲು ಹೋದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಯುಧದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಗೆ 15ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನತರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಓಲೆ, ಕಿವಿ ಚೈನ್​ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿನ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 7:45ರ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

