ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಒಣ ಕಸ, ಹಸಿ ಕಸ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE ARRESTED FOR ASSAULT ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಒಣ ಕಸ ಹಸಿ ಕಸ
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 3:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜು ಮತ್ತು ನೂರ್ ಬಂಧಿತರು, ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 04ರ ಮೆಹೆಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಸೇರಿ ಕಸವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೇ ಮೂರು ಜನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಡೈಪರ್ ಸಮೇತ ಒಣ ಕಸ, ಹಸಿ ಕಸ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹರಿದು ಮೂರು ಜನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "04ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೇ ಕಸ ಕೊಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಸ ಅವರು ನೀಡಿದ ಚೀಲದಲ್ಲಿತ್ತು" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಆಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ವಸಂತ್​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಜ್ಜು ಮತ್ತು ನೂರ್ ಎಂಬುವರಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ಕಸದ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ, ಕಸ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನ ತಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ

TAGGED:

DAVANAGERE
ARRESTED FOR ASSAULT
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
ಒಣ ಕಸ ಹಸಿ ಕಸ
ASSAULTING POURAKARMIKA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.