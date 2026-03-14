ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು-ಮೂರು ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ: ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 14, 2026 at 2:52 PM IST
ತುಮಕೂರು : ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು-ಮೂರು ಹಡಗು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ವಡೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ವಡೇರಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಡೇರಹಳ್ಳಿಯ ಎರಡೂವರೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಗಡಿಯ ಎರಡೂವರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬದಲಿಸಿ ಬೈರಗೊಂಡ್ಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲ ಪ್ಲಾನ್ನಂತೆ ವಡೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರೈತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ವಡೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 27ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹೊರಟ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು 50 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ 8 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೋ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಬಹುದು. ಬುಗುಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ನೀರು ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗೋರೂರು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟಿಎಂಸಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಹಾಸನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಸೇವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೂ ಸಹ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿದರೂ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮೌನ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
1200 ಮಕ್ಕಳು ಮಠದಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
