ETV Bharat / state

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ ₹15 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್​: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ 15 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI ವಂಚನೆ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್ DIGITAL ARREST
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಡಿಜಿಟಲ್​​​ ಅರೆಸ್ಟ್​​​​​​ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವೃದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮೇಲ್​​ ಮಾಡಿ, 15.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಿಇಎನ್​ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ವೆಂಕದೋತ್ ಶರತ್ ನಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ದೇಗಾವತ ಶ್ರೀಪಾದ ನಾಯಿಕ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗೋವಾ, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಹಲವು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಟಿಳಕವಾಡಿಯ ಅಜೀತ ಸರಾಫ್​ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮ್ ಇವೆ. ನೀವು ಜೆಟ್ ಏರವೇಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ನರೇಶ ಗೋಯಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಗೋಯಲ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿ, ಫೆ.7 ರಿಂದ ಮಾ.9 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್‌ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆ ಎಸಿಪಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಟೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಾಬಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿತ್ತು. ಹೈದಬಾದನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬಿಐ ಜತೆಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಮ್ಮವರೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಂಚನೆ; ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆ

TAGGED:

BELAGAVI
ವಂಚನೆ
ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್
DIGITAL ARREST
TWO ARRESTED IN FRAUD CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.