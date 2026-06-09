ETV Bharat / state

ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​: ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ: ತಾಯಿ - ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೈವಾಡ ಶಂಕೆ

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯದ್ದು ಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

CHILD MURDER CASE
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 9, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾರುವ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಏಜೆಂಟ್‌ ಮೋಹನ್‌ನನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ವಕೀಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್‌ ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲುಮಿನಾಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ವೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ‌.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯದ್ದು ಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ವೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಲುಮಿನಾಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್‌ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಲಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದಂತೆ ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಲುಮಿನಾಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯ ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಈ ವಿಶೇಷ ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಮೋಹನ್‌: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್‌ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾ. 24ರಂದು ಕೋಲಾರ ಬಳಿ ಕಾಫಿ ಡೇಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮಗುವನ್ನೂ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದು ಮಗು ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್‌, ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಪಡಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ 24ರಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜನ್ಮದಿನವಿತ್ತು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಗುವಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್‌, ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲೆ. ಮೋಹನ್‌ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಕರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ‌ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಮೋಜಿನ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಾಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಮಗು ತಂದೆ ನೀಡಿರುದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

CHILD MURDER CASE
ILLICIT RELATIONSHIP
ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
BENGALURU
SUSPICIOUS DEATH OF GIRL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.