ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರ ಕಮಾಲ್: ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇವರು 1 ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು!

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಲಿವಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರಿಬ್ಬರು ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾರ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 5, 2026 at 2:40 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿ - ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಲು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಇಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಓದಿನಲ್ಲೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಶೇ.85% ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಲಿವಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖದ ಚಹರೆ ಒಂದೇ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ದಿಯೂ ಒಂದೇ : ಇವರಿಬ್ಬರ ಮುಖ ನೋಡಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಬುದ್ದಿ, ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಲಿವಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬವಾದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ಪಿತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ಪಿತಾ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ 513 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶೇ.85.5 ಪಡೆದರೆ, ಅರ್ಪಿತಾ 512 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಶೇ. 85.33 ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು 98 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬರು ಪೈಲೆಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎಐ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ಹೀಗೆಯೇ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಹರ್ಷಿತಾ ಶೇ. 88.32ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಪಿತಾ ಶೇ. 86ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ, ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲದೇ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 85% ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ತನ್ನ ತಂಗಿ ಅರ್ಪಿತಾ 85% ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೂಡಾ ಅಪಾರ. ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಕಿ. ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಟ್ಯೂಷನ್​ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಅಂಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲೆಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಂತೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವ? ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದ್ವೀತಿಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಮವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೋಬೊಟಿಕ್ ಆಟೋ ಮಿಷನ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

