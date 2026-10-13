ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕೆಂಪನಂಜಾಂಬ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫಲ-ತಾಂಬೂಲ ಪಡೆದರು.
Published : October 13, 2026 at 5:56 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಟಿವಿ ಸುಂದರಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ (TVS) ಕಂಪನಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ವಿಶೇಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದು ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ, ಐತಿಹ್ಯ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕೆಂಪನಂಜಾಂಬ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫಲ-ತಾಂಬೂಲ ಪಡೆದರು.
ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ 200 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಆಗಮಿಕರಾದ ದರ್ಶನ್, ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾರಧ್ವಜ್, ನಾಗರಾಜ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಲಯದ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಆಷಾಡ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಇದ್ದರು.
ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೆರಳಿದರು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯ: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅರಿಕುಠಾರ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜನಿಸಿದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1818 ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1826 ರಲ್ಲಿ ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿ ಅರಿಕುಠಾರವು ಚಾಮರಾಜನಗರವಾಯಿತು.
ಶೈವಾಗಮ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭವ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಗುಡಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪನಂಜಾಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಮ್ಮನವರ ಗುಡಿ ಇದೆ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ನಂಜರಾಜೇಶ್ವರ (ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ), ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ, ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಶ್ವರ, ಲಿಂಗೋದ್ಭವಮೂರ್ತಿ ಇದೆ.
ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರನ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕಡೆಯ ಸಾಲುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ವಿವಿಧ ಲೀಲಾಮೂರ್ತಿಗಳು, ಬೃಹದಾಕರದ ನಂದಿ, ಬೃಹದಾಕರದ ಮಹಾದ್ವಾರವುಳ್ಳ ಮುಂಛಾವಣಿ, ಮುಖಮಂಟಪವುಳ್ಳ ಪಂಚಕಳಶಗಳ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ರಾಜಗೋಪುರ ಮುಂದೆ ಏಕಶಿಲಾ ನಂದಿಕಂಬವಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಕಾರದ ದಕ್ಷಿಣಾಭಾಗದಲ್ಲಿ 63 ಶೈವ ಪುರಾತನರ ಸಾಲುಗಳಿವೆ.
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