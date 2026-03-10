ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಸರತ್ತು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಜಮೀರ್ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಜಟಾಪಟಿ
ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಡುವೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನ, ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ರಂಗು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವೇರುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಜಮೀರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮ್ಮ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತಾ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇತ್ತ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ತಂದೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
16 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ: ಯಾವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಶುರುವಾದವೋ ಆಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 16 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾರ್ ನಡೆಸಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ, ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮರೆತ ಸಚಿವಧ್ವಯರು ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಜಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಏನಿದೆ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಬಂದಿರೋದು ಎಂದು ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಮೀರ್ 226 ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಡಲಿ, ಬೇಡ ಅಂದವರು ಯಾರು?. ಆದ್ರೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವರ ಪಕ್ಷನಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪಕ್ಷ ಅದು. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದರು.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಇವರ ಬಳಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಈ ರೀತಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಜಬ್ಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾರ ಬಳಿಯಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರು ಹೇಳಿದ್ರಾ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆರಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರು: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಡಿಸಿ ನಿರ್ದೆಶಕ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ದಿ.ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಅವಧಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವರ್ತನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಬುದ್ದಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಓರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಶ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಮೀರ್ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿವೆ, ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
