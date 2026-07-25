ETV Bharat / state

ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆಮೆ-ಜಿಂಕೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ

ನಾಲ್ಕೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆಮೆ-ಜಿಂಕೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ
ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆಮೆ-ಜಿಂಕೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಡಿನತ್ತ ಬಂದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜಿಂಕೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಿರತೆ, ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಡಲಾಮೆ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊನ್ನಾವರ - ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಮರಿ: ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಿಕೆ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮರಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕೋಲಾ - ಮೀನಿನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲೆ ಆಮೆ: ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿಭಾಗ್ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲೆ ಪ್ರಭೇದದ ಕಡಲಾಮೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಮೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಗೌಡ, ರೂಪೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಗಜೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಆಮೆಗಳು ತೀರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಅಳಿಲು ಹತ್ತದಂತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಬಲೆಗೆ ಜಿಂಕೆಯೊಂದರ ಕೋಡು ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣ ಬಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಂಡೇಲಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಮೊಸಳೆಯ ಮರಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೊಸಳೆ ಮರಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಉರಗ ತಜ್ಞ ರಜಾಕ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಜಾಕ್ ಶಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೊಸಳೆ ಮರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.‌ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿ ನದಿಯಿಂದ ಗಟಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಮೊಸಳೆ ಮರಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಗಂಡು ಶಿಶು ಪತ್ತೆ, ಕುರಿಗಾಹಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

TAGGED:

UTTARA KANNADA
ಆಮೆ ಜಿಂಕೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
TURTLE RESCUED
ANIMALS RESCUED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.