ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಹಾವೇರಿಯ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ - ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ವರದಾ, ಧರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : July 9, 2026 at 5:59 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ನದಿಗಳು ನಂತರ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ವರದಾ, ಧರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಗೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ವರದಾ ನದಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವರದಾ ನದಿಯೂ ಸಹ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಜೀವಕಳೆ ಬರುವ ಧರ್ಮಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆಯಾದರೂ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಗಾಜನೂರಿನ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತುಂಗಭದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಂದಹಾಸ : ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಕಾಣದ ಹಾವೇರಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬಹುದು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ವರುಣದೇವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು.
ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿ : 'ಸದ್ಯ ವರದಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನದಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನದಿಗಳ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಜನ ಜಾನುವಾರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರೈತ ರಾಜು ತರ್ಲಗಟ್ಟ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ರೈತ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಕೆಲ ಜನರು ನದಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬಬ್ಬರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಬಿನ್ನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೈರು : 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 68ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬಿನ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ರೈತರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹರಗಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಇದ್ದ ಬದ್ದ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಮಳೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಳುವರಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ವಿತರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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