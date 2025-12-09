ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ 18ನೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ನ ಭಾಗ ತೆರವು ಯಶಸ್ವಿ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 9, 2025 at 9:57 AM IST
ವಿಜಯನಗರ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಗೇಟ್ಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು 18ನೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ತುಂಡರಿಸಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಇ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಬಿಬಿ (ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ) ಗೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 18ನೆಯ ಹಳೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಳೇ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 33 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ 15 ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ 18 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿಬಿಬಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಎತ್ತರ ಒಟ್ಟು 20 ಅಡಿ ಇದ್ದು, ಈಗ 18ನೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ನ 10 ಅಡಿ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 1621.21 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. 1613 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಇಳಿದರೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 64.786 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. 43 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಇಳಿದರೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜಾ ದಿನ ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓ.ಆರ್.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ, "ಅಂದಾಜು 52 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 33 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 5 ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 18ನೇ ಗೇಟ್ ತೆರೆವು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ, 5 ತಂಡಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ