ನವೆಂಬರ್ 28ರ ವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ 3 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ
ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನ.28ರ ವರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 8:22 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕಣಿವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐದು ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಐಸಿಸಿ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20ರ ವರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನ.30ರ ವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್, ಕಂಪ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಆಯಾ ಭಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಿತ್ಯ 3 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು: ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿತ್ಯ 3 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ.21ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನಿತ್ಯ 550 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನ.21ರಿಂದ 30ವರೆಗೆ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಡಿ.1ರಿಂದ 8ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹರಿಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗೆ ನ.21 ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಡಿ.1ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ 180 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ನಂತೆ ಮತ್ತು ಡಿ.11ರಿಂದ 2027ರ ಜ.10ರ ವರೆಗೆ 150 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಳಿಕ 10 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಡೆದಂಡೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲುವೆಗೆ ನ.29ರಿಂದ 2027 ಜ.10ರವರೆಗೆ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಜ.11ರಿಂದ ಮೇ 10ವರೆಗೆ 60 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ನಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 10 ದಿನ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 5.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪಾಲಿನ 4 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಕೊಂಚ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐದು ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 27.61 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ 2 ಟಿಎಂಸಿ, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ 2.85 ಟಿಎಂಸಿ, ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 9.6 ಟಿಎಂಸಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 11 ಟಿಎಂಸಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಪಾಲು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 9.6 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 5.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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