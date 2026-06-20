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ತುಮಕೂರು: ಅನಧಿಕೃತ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; 64 ಮಂದಿ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

Raid on unauthorized refugee center
ಅನಧಿಕೃತ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 11:11 AM IST

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ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಣದ ಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 64 ಮಂದಿ ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾ ಯಾದವ್, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ 64 ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 41 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 23 ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಗೀತಾ ಎಂಬುವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 64 ಜನರನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡದೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 64 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕೋರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಣದ ಹುಣಸೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಔಷಧ, ಯಾವುದನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೀತಾ ಎಂಬುವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶಿವಗಾಮಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ನಾನು ತುಮಕೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರಾಶ್ರಿತೆ ಅನುಸೂಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಶಿರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿರಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗಾಣದ ಹುಣಸೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಿಡಿಒ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TUMAKURU
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
RAID ON REFUGEE CENTER
UNAUTHORIZED REFUGEE CENTER

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