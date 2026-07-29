ತುಮಕೂರು: ವೀರಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವೀರಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸರು, ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 29, 2026 at 1:25 PM IST
ತುಮಕೂರು: ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಗುಂಬ ಸಮೀಪ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ವೀರಣ್ಣ ಎಂಬವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸರು, ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಂದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧಿತರು.
ಜುಲೈ 26ರಂದು ಸಂಜೆ 7.20ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ, ದೇವರಾಯನಗರದುರ್ಗಾ–ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವೀರಣ್ಣ ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 197/2026ರಡಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಕಲಂ 103(1) ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಗೆಳೆಯನ ಕೊಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ: ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಗೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲುವೆಯೊಂದರ ಸೇತುವೆ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗನಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಪ್ರಸನ್ನ ಜು.22ರಂದು ಸಂಜೆ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಲ-ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಗೋವಿಂದನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಮರ್ಮಾಂಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಶವವನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆಯ ಪೈಪ್ಗೆ ತುರುಕಿದ್ದ. ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ (112)ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ತನ್ನ ಊರು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ಹೇಳಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರು.
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