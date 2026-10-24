ತುಮಕೂರು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರತೆ: ಗ್ರಾಮದ 15 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೂರು
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಯಾಗ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 3:22 PM IST
ತುಮಕೂರು: ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರ ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮದ 15 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಅಶ್ವತ್ ಎಂಬುವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರೂ ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿದ ಚಿರತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ದೂರ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದರೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಾ, ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅವರ ಗಲಾಟೆಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಮರದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಯಾಗ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರತೆ ಓಡಿಹೋದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಗಾಡಿದರು. ಈಗಲೇ ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೂಕಾಟ ತಳ್ಳಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದರು. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ತುಮಕೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯೋಗ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಸರಾ ಮುಗಿದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದರು.
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