ತಿಪಟೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ₹32,218ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ: ತುಮಕೂರು ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ತಿಪಟೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ₹32,218ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 2:05 PM IST
ತುಮಕೂರು: ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ತುಮಕೂರು ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ತಿಪಟೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ 32,218 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
₹30,000, ಮಾದರಿ ₹31,860ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,621 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಆವಕವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 30ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹31,606 ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಈಗ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ದರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ರೈತರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ದಾಸ್ತಾನು: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹರ್ಷ ತಂದಿದ್ದರೂ, ರೈತರ ಬಳಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಪಟೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಗುರುವಾರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹರಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ 3 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರದ ಹರಾಜಿಗೆ ಕೇವಲ 1,621 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದಿತ್ತು.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ವರ್ತಕರ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಕ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ರವಾನೆದಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ₹31 ಸಾವಿರ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ₹30 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹31ರ ಸಾವಿರದ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಬ್ಬರಿ ₹32 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತಿತ್ತು.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆವಕ ತಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ: ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ವರ್ತಕರು